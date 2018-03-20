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Директора школ Якутска познакомятся с эффективными практиками системы образования Москвы
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Директора школ Якутска познакомятся с эффективными практиками системы образования Москвы 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В апреле директора школ Якутска будут изучать опыт Москвы по созданию образовательных комплексов в Москве, а также подходы к разработке нормативно-правовых, финансово-экономических, организационных основ управления и развития большой школой.
«В городе Якутске по распоряжению главы города Айсена Николаева создается первый в нашей практике Территориальный образовательный комплекс в новом микрорайоне. Особенность его в том, что он будет создаваться с «нуля» — на базе строящихся объектов образования, детских садов и школ. Считаю, что опыт создания образовательных комплексов в Москве, наработанный Департаментом образования и его подведомственными структурами, поможет нам разработать подходы к разработке нормативно-правовых, финансово-экономических, организационно-методических основ управления развитием комплексов», — рассказала заместитель начальника Управления образования города Якутска Тамара Попова.
По словам управленцев из Якутска инициированная Москвой в ноябре 2017 года конференция «Эффективные модели управления образованием в городе» стала площадкой, которая системно и детально раскрыла управленческие и образовательные практики, развиваемые за последние годы в столице.
«Судя по высоким результатам школьников Москвы в олимпиадных рейтингах, международных исследованиях — достижения есть, как для всей системы, так и для каждого педагога и школьника. В этом, думаю, ценность и полезность, в том числе и рейтинга вклада школ в качественное образование московских школьников. Хотелось бы изучить этот механизм управления», — отметила заместитель начальника Управления образования города Якутска Тамара Попова.
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