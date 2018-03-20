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Школьники из Печатников посетили выставку цветов
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Школьники из Печатников посетили выставку цветов 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В марте учащиеся 7 «Г», 8 «Д» и 9 «Б» классов школы №773, которая находится на территории района «Печатники» вместе с учителями Куринной С. В. и Бугриной М. Н. посетили выставку цветов. Информация об этом появилась на официальном портале учебного образования.
«Выставки тюльпанов и орхидей «Репетиция весны» проходила в старинной Лаборатории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Это самое популярное ежегодное событие в саду. Огромное количество растений расцвело на 2 месяца раньше природного срока, чтобы порадовать жителей Москвы к началу весны», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №773 находится по адресу: ул. Полбина, д. 18. (то)
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