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Воспитанники детского сада в Восточном Дегунине стали участниками турнира «Школа мяча»
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Воспитанники детского сада в Восточном Дегунине стали участниками турнира «Школа мяча» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Воспитанники детского сада при школе № 222 в Восточном Дегунине приняли участие в межрайонных соревнованиях среди дошкольников «Школа мяча». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Цель подобных соревнований — привить детям старшего дошкольного возраста интерес к подвижным играм, научить ребят вести мяч, используя различные баскетбольные элементы, — рассказал представитель администрации. — Наши ребята активно принимали участие в игре, а победила, конечно, дружба.
Напомним, школа № 222 находится по адресу ул. 800-летия Москвы, дом 7а. (мю)
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