Воспитанники детского сада в Восточном Дегунине стали участниками турнира «Школа мяча»

Воспитанники детского сада при школе № 222 в Восточном Дегунине приняли участие в межрайонных соревнованиях среди дошкольников «Школа мяча». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Цель подобных соревнований — привить детям старшего дошкольного возраста интерес к подвижным играм, научить ребят вести мяч, используя различные баскетбольные элементы, — рассказал представитель администрации. — Наши ребята активно принимали участие в игре, а победила, конечно, дружба.

Напомним, школа № 222 находится по адресу ул. 800-летия Москвы, дом 7а. (мю)