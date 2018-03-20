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Что такое день весеннего равноденствия?
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Что такое день весеннего равноденствия? 

АиФ Казань 3 часа назад
Фото: АиФ Казань
По словам доцента Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Института физики КФУ Алмаза Галеева, день весеннего равноденствия — это время, когда Солнце пересекает небесный экватор. Благодаря движению Земли вокруг Солнца, наша дневная звезда совершает движение по звездному небу по тринадцати созвездиям Зодиака, причем половину года она находится в южном полушарии неба, а другую половину года проходит через «северные» созвездия. Два раза в год Солнце пересекает экватор неба, как раз в дни весеннего и осеннего равноденствия. Весной оно переходит из южного полушария в северное (поэтому у нас летом солнце гостит на небе больше времени), через полгода оно уходит в южное полушарие, и будет согревать своим теплом жителей южного полушария Земли. Момент этого «перехода» (точнее, пересечения небесного экватора) является точкой равноденствия. В 2018 году оно наступит 20 марта в 19.15 по мск.
«Весной и осенью в определенные дни продолжительность дня и ночи сравнивается, эти дни с древнейших времен получили названия дней равноденствий. Весеннее равноденствие наступает 20 или 21 марта, а день осеннего равноденствия 22 или 23 сентября. Со дня весеннего равноденствия с каждым днем день становится длиннее ночи, солнце все выше оказывается на небе в полдень вплоть до дня летнего солнцестояния 22 июня. Осенью все происходит наоборот — долгота дня оказывается короче ночного времени», — отметил Алмаз Галеев.
Кстати, принято считать, что день весеннего равноденствия — 21 марта, но в действительности, из-за эллиптичности орбиты Земли, неравномерности вращения планеты и некоторых других эффектов, точка равноденствия может попадать на 20-е и даже 19 марта.
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