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Бутовчан ждёт ярмарка вакансий
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Бутовчан ждёт ярмарка вакансий 

Вестник Бутова 4 часа назад
Фото: Вестник Бутова
На ярмарку вакансий жителей района приглашает Отдел трудоустройства «Бутово» Центра занятости населения Москвы. А пройдёт ярмарка вакансий в четверг, 22 марта.
Ярмарка вакансий будет проходить 22 марта с 11.00 до 13.00. Она пройдёт в помещении Отдела трудоустройства «Бутово» (улица Грина, дом 1, корпус 1, кабинет 16).
Уважаемые жители района Северное Бутово!
Посетив ярмарку вакансий, вы сможете встретиться с представителями предприятий и организаций, а также получить исчерпывающую информацию о государственной службе занятости и видах предлагаемых услуг.
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