Бутовчан ждёт ярмарка вакансий

На ярмарку вакансий жителей района приглашает Отдел трудоустройства «Бутово» Центра занятости населения Москвы . А пройдёт ярмарка вакансий в четверг, 22 марта.

Ярмарка вакансий будет проходить 22 марта с 11.00 до 13.00. Она пройдёт в помещении Отдела трудоустройства «Бутово» (улица Грина, дом 1, корпус 1, кабинет 16).

Уважаемые жители района Северное Бутово!

Посетив ярмарку вакансий, вы сможете встретиться с представителями предприятий и организаций, а также получить исчерпывающую информацию о государственной службе занятости и видах предлагаемых услуг.