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Выставку «100 раритетов российской государственности» посетили юные жители Некрасовки
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Выставку «100 раритетов российской государственности» посетили юные жители Некрасовки 

Управа района Некрасовка 4 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Учащиеся шестых классов школы № 2089 района Некрасовка посетили выставку «100 раритетов российской государственности» в Новом Манеже.
Ребята впервые вживую увидели важнейшие подлинники документов, отражающие значимые исторические этапы становления государства. Экспонаты относятся к разным эпохам, причем некоторые памятники письменности имеют почти тысячелетнюю историю. Школьники познакомились и с более современными документами. К примеру, картой боевых действий времен Великой Отечественной войны с карандашными отметками, сделанными Иосифом Сталиным.
В интерактивной части экспозиции ребята могли попробовать себя в роли архивариуса, пользуясь электронным оборудованием выставки. Знакомство с ценными экспонатами подчеркнуло для каждого юного посетителя ту впечатляющую глубину, на которую уходят исторические корни нашего государства. (вт)
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