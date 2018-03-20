Выставку «100 раритетов российской государственности» посетили юные жители Некрасовки

Учащиеся шестых классов школы № 2089 района Некрасовка посетили выставку «100 раритетов российской государственности» в Новом Манеже.

Ребята впервые вживую увидели важнейшие подлинники документов, отражающие значимые исторические этапы становления государства. Экспонаты относятся к разным эпохам, причем некоторые памятники письменности имеют почти тысячелетнюю историю. Школьники познакомились и с более современными документами. К примеру, картой боевых действий времен Великой Отечественной войны с карандашными отметками, сделанными Иосифом Сталиным.

В интерактивной части экспозиции ребята могли попробовать себя в роли архивариуса, пользуясь электронным оборудованием выставки. Знакомство с ценными экспонатами подчеркнуло для каждого юного посетителя ту впечатляющую глубину, на которую уходят исторические корни нашего государства. (вт)