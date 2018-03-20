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Жителям старшего возраста из Отрадного рассказали об органическом земледелии
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Жителям старшего возраста из Отрадного рассказали об органическом земледелии 

Управа района Отрадное 4 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
На минувшей неделе в филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» для жителей, посещающих отделение дневного пребывания, прошла лекция «Органическое земледелие» из цикла «Садоводство и огородничество для начинающих». Об этом сообщили в администрации учреждения.
-Лекцию провел кандидат сельскохозяйственных наук Московского государственного университета леса. Третья тема лекции. Слушатели узнали о том, как создать на грядках условия для растений, аналогичные тем, что существуют в дикой природе, — рассказали в администрации центра социального обслуживания.
Также лектор рассказал о том, что для воплощения в жизнь этого замысла нужно бережно разрыхлять несколько сантиметров верхнего слоя грунта весной и осенью, применять на садовом участке исключительно органические удобрения, а также биопрепараты и агротехнические средства, которые защищают растения от вредителей и болезней. (ип)
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