Жителям старшего возраста из Отрадного рассказали об органическом земледелии

На минувшей неделе в филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» для жителей, посещающих отделение дневного пребывания, прошла лекция «Органическое земледелие» из цикла «Садоводство и огородничество для начинающих». Об этом сообщили в администрации учреждения.

-Лекцию провел кандидат сельскохозяйственных наук Московского государственного университета леса. Третья тема лекции. Слушатели узнали о том, как создать на грядках условия для растений, аналогичные тем, что существуют в дикой природе, — рассказали в администрации центра социального обслуживания.

Также лектор рассказал о том, что для воплощения в жизнь этого замысла нужно бережно разрыхлять несколько сантиметров верхнего слоя грунта весной и осенью, применять на садовом участке исключительно органические удобрения, а также биопрепараты и агротехнические средства, которые защищают растения от вредителей и болезней. (ип)