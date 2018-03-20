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В Казани закрыли на ремонт оранжерею зооботсада
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В Казани закрыли на ремонт оранжерею зооботсада 

АиФ Казань 4 часа назад
Оранжерея Казанского зооботсада закрыта для посетителей временно, по техническим причинам, сообщает мэрия города.
Оранжерею можно будет посещать после того, как там отремонтируют стеклянную крышу. По словам заместителя директора по общим вопросам Гузель Горбаневой, ремонт начнется после того, как будет получено разрешение на работы. Как только неполадки устранят, оранжерею снова откроют для посетителей.
Казанский зооботсад, основанный в 1806 году профессором Казанского университета Карлом Фуксом, является памятником культурного наследия. Оранжерею, в которой сегодня выращивают растения тропического и субтропического климата, возвели в 1834 году, тогда же открыли для посещения ботанический сад.
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