В Казани закрыли на ремонт оранжерею зооботсада

Оранжерея Казанского зооботсада закрыта для посетителей временно, по техническим причинам, сообщает мэрия города.

Оранжерею можно будет посещать после того, как там отремонтируют стеклянную крышу. По словам заместителя директора по общим вопросам Гузель Горбаневой, ремонт начнется после того, как будет получено разрешение на работы. Как только неполадки устранят, оранжерею снова откроют для посетителей.