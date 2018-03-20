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Алмазные месторождения начнут искать еще на четырех участках в Архангельской области
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Алмазные месторождения начнут искать еще на четырех участках в Архангельской области 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Новые алмазные месторождения начнут искать еще на четырех участках на территории Архангельской области в 2018 году. Компании будут искать алмазы на этих участках за счет внебюджетных средств, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.
"Определены четыре новых участка для поиска алмазов: Южно-Верхотинский, Разломный, Торфяной и Черноозерский-3. Все они находятся в Мезенском районе, на так называемом Зимнем берегу Белого моря. Компании, которые заявятся, будут вкладывать свои средства, без участия бюджета, то есть за счет внебюджетных средств", — пояснили в пресс-службе.
Сейчас в регионе работают пять компаний, которые ищут новые алмазные месторождения на 14 участках.
В Архангельской области алмазы добывают на двух месторождениях: имени М. Ломоносова в Приморском районе и имени В. Гриба в Мезенском районе, в 100 и 130 километрах от Архангельска соответственно. В 2017 году в регионе добыли 7,5 млн карат алмазов, компании, занимающиеся добычей алмазов, перечислили в бюджет области более 3,6 млрд рублей налогов.
В начале марта Роснедра поддержали заявку правительства Архангельской области о выделении из федерального бюджета 410 млн рублей на разведку новых алмазных месторождений на территории Ручьевской и Солзенской площадей в Мезенском и Приморском районах. Разведку за счет бюджетных средств проведут в 2020-2022 годах.
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