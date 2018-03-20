Хосты с весны до осени — украшение любого сада. Или… как бы я сейчас хосту выбирала.

2 хосты — голубая и гибридная

Это начало осени — 1 сентября. Удивить хостами я не смогу никого, сейчас нет такого участка, где не было бы этого замечательного растения. На нашем сайте есть интересные статьи об этих «королевах тени». Но мне показалось, что для начинающего садовода всё же надо бы сделать кое-какие замечания, чтобы не приходилось переносить хосты с места на место в саду. Я так же, как все начинающие тыкалась носом подобно крошке-котенку, делала ошибки, которых можно было избежать в поисках правильного места посадки.

Прочитала недавно о гейхерах, о сортах и видах, о выращивании. Теория хорошая и интересная, правильно написано и много, что и пугает.

В жизни же всё гораздо проще. Так и с хостами. Поэтому посчитала, что для начинающих лучше показать на фото, как развиваются хосты в ожидании зимы с весны до осени в условиях средней полосы ( Костромской области , за Волгой, где температура всегда ниже, чем в Московской области , ночи всегда холоднее, весна начинается на пару недель позже). А заодно можно поделиться наблюдениями за разными хостами, что может помочь при выборе их при покупке и дальнейшей посадке в нужном месте.

Хосты — многолетние бесстебельные короткокорневищные растения с прикорневыми длинночерешковыми листьями, имеющими заметное жилкование. Вот таково сложное определение хост, которые могут быть однотонные и пестролистные, а уж какие декоративнее — это вопрос очень сложный, зависящий от вкуса. Хороши в саду и те, и другие.

Подорожниковая и пестролистная гибридная хосты

Справа вверху — ланцетолистная хоста, Образует компактный куст, высотой до 40-45 см. Листья у неё плотные, зелёные, блестящие, ланцетные до 20 см длиной с красно-коричневым пятном у основания. Высажена у «ног» складчатой туи, прекрасно себя чувствует на палящем солнце, обжигающем её с 15-00 до заката. Посажена на холм, выше уровня дорожки на 50 см, а это значит, влага не задерживается. Но тут есть хитрость — выше нашего участка — соседский, далее — еще выше — следующий, вода неизбежно стекает с холма. Но в самые жаркие дни приходится поливать эту хосту.

19 октября — листья ланцетолистной хосты упали

Осталось уложить аккуратно листья для зимовки.

8 ноября — листья уложены, к зиме готовы

Самые первые хосты, появившиеся у меня, были зелёнолистные, я их разделила и посадила в разные уголки участка — и теневые, и полутеневые, и солнечные.

9 лет назад. Хосты в песчано-гравийной смеси справа дорожки

Именно на солнечных они прекрасно прижились, сразу принялись активно наращивать листья, сразу пытались цвести. Цветоносы я удаляла, чтобы все силы растения были направлены в рост.

Зелёнолистные хосты весной под кустами сирени

Скоро здесь будет тень.

20 июня тут же В тени пяти кустов сирени зеленые хосты становятся более рыхлыми, но тут они выполняют всего лишь роль покрывала для земли. Кстати, и сейчас продолжаю обрезать цветоносы, хотя хосты сильно разрослись, излишняя пестрота мне не нравится, а пестролистные хосты и без невзрачных цветов достаточно декоративны. Иногда оставляю 1-3 цветоноса у зеленых хост, но быстро опадающие лепестки придают неряшливый вид растению, их надо вовремя удалить.

Хосты неприхотливы к почвенным условиям, но всё же лучше развиваются на плодородных, слегка кислых и достаточно обеспеченных влагой почвах. Они никогда не откажутся от лишней дозы воды и в солнечный и пасмурный день.

Зеленолистная хоста на солнце

конец августа

Считается, что на песчаной почве характерная для сорта окраска листвы проявляется ярче, но кусты бывают менее роскошными, чем на богатых, влажных суглинках. Эти зеленолистные хосты растут именно на песчано-гравийной смеси, которую мы подсыпали на участок, чтобы его благоустроить. И сирени растут так же, и остальные растения.

Каждый год я весной и осенью добавляла листовую землю, компост, просто листья из леса, скошенную траву, хотя в самом начале использовала минеральные удобрения. Сейчас не вижу в них необходимости, если приходится сажать новую хосту, то эти удобрения не применяю, просто при посадке добавляю лесную землю, а по мере роста травяные подкормки или Оргавит конский (либо раскладываю гранулы вокруг кустика, либо поливаю настоем этого удобрения). Рост растения заметно ускоряется.

Конец августа, зеленые хосты

Две ланцетолистные зеленые хосты

19 октября листья зеленых хост легли на землю.

А это хосты под кустами сирени перед фасадом дома.

Ланцетолистные хосты 19 октября

Все эти листья укладываю кругом вокруг центра хосты, откуда весной покажутся новые цветоносы. Я перестала подсыпать торф или компост, ничем и никогда не укрываю, листья же не несут в себе никаких болезней, они прекрасно перегниют и дадут дополнительное питание растениям. Многие питомники сейчас отказались от лишней и неэффективной обрезки листьев хост осенью. Летом было очень много цветоносов, обрезала дочка, я же всегда срезаю как можно ближе к земле, тогда такого количества торчащих палок не бывает. Но это не беда, стараюсь не обращать внимания, сухие цветоносы полые, легко отпадут весной и сгниют вместе с листьями.

Зеленая хоста — подорожниковая. Её сразу можно узнать по характерным листьям и глубоким жилкам на них. Замечательное, красивое и неприхотливое растение, прекрасно растущее на солнце.

Подорожниковая хоста в июне

Высота таких хост бывает внушительная, в этом году она у меня достигала метра. Иногда ни с того ни с сего появляются отдельные листья, странно окрашенные, такие, как на фото вверху. Если встать пораньше, когда еще ночь дышит прохладой и солнце только пытается пригревать, можно наблюдать поднятые вверх упругие листья этой хосты. А сколько лягушек прячутся под листьями! Знаю, что многим в более южных регионах досаждают слизни, у нас они тоже есть, но в скромном количестве. Поэтому для меня они не беда, тем более собака их ловко ест.

4 сентября, листва начинает отмирать

Если появляется вдруг желание убрать портящие внешний вид листья, обрезаю их. Но всё чаще отказываюсь от этой затеи. На этом фото хорошо видно, что надо обрезать, если кто-то попросил делёнку именно этой хосты. Листья ближе к дорожке были срезаны в июне, когда хоста полностью раскрыла свою «таблетку». Она нарастила побеги под листьями с этой стороны за июль-август, а удалённые листья не мешали нам в это же время. Можно, безусловно, и применить лопату, отсекая часть корня растения весной — в конце апреля — начале мая. Но этот метод уродует куст, он даже не всегда сохраняет свою идеальную круглую форму, необходимо время для восстановления.

4 октября

Она же 19 октября

А ближе к туе сидит пестролистная, бывшая аккуратная «таблетка».

Пестролистная хоста

Она посажена в полутени, солнце здесь бывает только после 16-00. Высота этой гибридной хосты 35-40 см. По другую сторону дорожки ещё одна подорожниковая хоста, но 19 октября она в отличие от своей пока еще зелёной сестры уже пожелтела, так как находилась на солнце круглый день.

Подорожниковая хоста 19 октября

Ещё несколько дней прошло, я подвернула листья и у подорожниковых хост и у пестролистной, а сухие части цветоносов держатся крепко, поэтому оставлю их в таком виде, весной они сами отпадут…

8 ноября — подорожниковая хоста

8 ноября — аккуратно выглядит

Все зеленолистные хосты ведут себя одинаково с небольшим расхождением в сроках увядания, так же и многочисленные пестролистные, исключения — с голубыми и сизыми листьями. Ориентируясь на эти признаки, а также, принимая во внимание размеры растения во взрослом состоянии, можно украсить свой сад различными хостами в сочетании с гейхерами и астильбами и сделать его садом минимального ухода. Рядом с хостами весной растут тюльпаны, нарциссы, пролески, крокусы, мускари. Отцветают, и их прикрывают листья хост.

При покупке хост, как и гейхер, стоит обращать внимание на заявленную высоту куста, это позволит посадить правильно, впереди или позади остальных растений в миксбордере. На одном месте хосты могут расти очень долго. Главное — выбрать правильное место посадки. Если надо получить быстрее куст бОльшего размера, то применяется метод срезки всех листьев в июне. Но тогда останется просто ждать следующего сезона и усиленно кормить свою «красавицу». Первые 3 года хосты не показывают себя в истинной красе. Лишь позже красота листьев раскрывается в полной мере. А голубые и сизые хосты вообще недотроги, растут медленнее остальных.

Голубая хоста в июне

Перед ней — маленькая делёнка белоокаймлённой хосты, преподнесшей мне сюрприз. Об этом позже…

Листья голубая хоста разворачивает нехотя, яркого солнца не любит, но у меня мирится с солнечными лучами с 10-00 до 12-00, вроде и неплохо. Высота до 60 см, цветоносы удаляю, правда, в этом году один оставила, собрала семена (уже растут). Цветоносы, кстати у неё короткие, с крупными цветками.

Август

Она же Листья у неё никогда не поникают от недостатка влаги. Это конец августа, голубая хоста еще долго будет украшать сад.

Сентябрь

10 октября

Начинают желтеть мясистые листья.

Заморозки ноября

Осенние дожди

Голубая хоста стойко выдерживает до ноября.

О маленькой белоокаймлённой хосте надо рассказать отдельно. Она у меня оказалась лишней, я её разделила пополам и временно подсадила к двум туям, только одну в тень голубой хосты, а другую — на солнце с 9-00 до 12-00.

Белоокаймлённая хоста на солнце до полудня

Другая же, которая в тени стала выбрасывать листья, не соответствующие сорту.

Новые пестролистные побеги

Сентябрь

Фото сделано в темное время.

Октябрь

А в это же время на солнечной стороне вторая хоста пожелтела

Есть еще хоста с простыми зелеными листьями, приобретающими такой же цвет, как у этой к осени. Но эта скромная хоста цветёт красивыми белыми колокольчиками, собранными в компактное соцветие. К сожалению, не нашла фото, но, думаю, что у многих «семидачников » она есть.

Фото в сумерках

Выше голубой хосты на склоне «сидит» гибридная хоста с листвой салатово-зелёного цвета. Она не любит прямого солнечного света, очень хорошо себя чувствует в ажурной полутени.

В июне

Листья всегда держит параллельно земле, не опустит никогда. Растет очень быстро. Высота 50 см.

Август

Много раз её делила, дарила, а также попробовала посадить в более солнечное место, но с солнцем до 12-00.

Конец августа

4 октября

Листья начали сохнуть. Я их уложила кругом, так она и встретит зиму.

Это она же 19 октября

А на следующих фото — жизнь такой же хосты на солнце с 9-00 до 12-00…

начало июня

В правом верхнем углу эта же хоста, то есть выходит она, как и голубая, позднее остальных.

27 июня

22 августа

Все же солнца ей оказалось много, стала рано выцветать, надо пересаживать.

Последние дни августа

О хосте с большими белыми вставками, сидящей перед хостой с салатовыми листьями, я задавала вопрос. Наш внимательный эксперт Людмила Улейская дала исчерпывающий ответ

А хоста ли это?

Растет очень быстро, красива, не похожа на другие.

Май июнь

Это такая же хоста, но растущая в полутени. Цветонос удалила.

Эта на солнце в июне

Она же в июле

И в конце августа

Очень забавно изменяет окрас своих нежных и тонких листьев. Высота всего 30 см.

19 октября — белая хоста также не обрезана, а уложена

Уложить податливые листья можно плоскорезом или рукой в перчатке.

Хоста волнистая — садовый гибрид с продолговато-яйцевидными листьями до 20 см длиной и до 13 см шириной, волнистыми по краю, зелёными с белой центральной частью.

Хоста волнистая

Растет на любой почве, солнечный свет ей на пользу.

4 сентября на солнечном месте стареют листья

В полутени листья сохнут на 4-5 дней позже, то есть разница в сроках увядания не существенна.

Волнистые хосты в полутенистом месте под туями Брабант

Справа астильбы срежу, а хосты просто уложу кругом. Волнистая хоста всегда даёт очень много цветоносов, они до 80 см высотой, с несколькими маленькими листочками. Цветки воронковидно-колокольчатые, светло-фиолетовые, до 5 см длиной. На фоне пестрой листвы смотрятся не выразительно.

сентябрь

Но, если очень хочется, можно и оставить, не срезая. О вкусах в саду спорить не стоит.

Есть у меня еще одна хоста — это трёхцветная «Стинг», выведенная совсем недавно. К сожалению, наш щенок в течение лета многократно обкусывал побеги именно у неё. Поскольку листья хосты младенческого возраста, о красоте взрослого растения сказать ничего не могут, поэтому и я не имею права рассуждать об этом.

Хоста гибридная «Cтинг»

цветоносы у подорожниковой и пестролистной хост

В ноябре уже лёг снег, накрыл землю.4 ноября 2017 года

Мало таких неприхотливых растений, скромно растущих, не требующих каждодневного ухода, но позволяющих украсить любой сад, прикрыть неудобные углы, приковать к себе внимание в одиночной посадке, создать плавный переход от одной группы растений к другой в групповых посадках и миксбордерах, уживаясь при этом со всеми. В этом году хочу попробовать вырастить хосты из семян, собранных в прошлом сезоне. Семена прорастали около 3-х недель во влажной салфетке в стеклянной банке с крышкой при температуре около 23-25 градусов.

Проростки семян хосты

Посажены 17 марта, часть проклюнулась

Утром положены на влажную землю, чуть присыпаны грунтом, ящик был затянут пленкой. Семена прорастали не разом все, поэтому подсаживала их постепенно. Еще несколько ждут своей очереди очереди.

19 марта — семена всходят

Знать бы, что из них вырастет, сохранятся ли сортовые особенности…