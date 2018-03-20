В марте в МДЮЦ ЭКТ начались занятия в рамках проекта «Активное долголетие»

В середине марта Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма" начал занятия с жителями старшего поколения в рамках проекта «Активное долголетие».

13 февраля в Москве стартовал пилотный проект по активному долголетию. Запись для москвичей старшего возраста, желающих принять участие в проекте «Активное долголетие», открылась 1 марта в территориальных центрах социального обслуживания. Принять участие в проекте может любой человек пенсионного возраста, имеющий постоянную регистрацию в Москве.

Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма (Одесская улица, дом 12 а) предложил занятия по английскому языку, скандинавской ходьбе, тонизирующей гимнастике, творчеству и рукоделию, они оказались востребованными и интересными.

А весной и летом будут проводиться уроки фитодизайна, флористики, посадки и ухода за растениями на садовом участке. Занятия по комнатному цветоводству, живописи и рисунку, керамике и многие другие доступны в течение всего года.