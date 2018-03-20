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Школьники узнали, какие тайны хранят растения
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Школьники узнали, какие тайны хранят растения 

Управа района Измайлово города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Учащиеся школы №2094 посетили Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева.
Для учеников школы №2094 в Государственном биологическом музее им. К. А. Тимирязева на прошлой неделе была проведена программа «Растения на службе человека». Отметим, что третьеклассники пригласили с собой родителей, которые, как и дети узнали много нового и неожиданного о разных растениях.
Специалисты музея в ходе мероприятия рассказали о растениях, которые использует человек — пищевых, волокнистых, лекарственных. Так многие тайны, загадки и чудеса культурных растений раскрываются подчас самым неожиданным образом. Например, москвичи узнали, что делают из мягкой, а что из твердой пшеницы, что ели на Руси, когда не было картошки. Почему «помидор», в переводе с французского, означает «золотое яблоко». Отчего огурцы бывают горькими, а также тайны красавца граната, секреты лимона, загадки абрикоса и многое другое.
Ребята поблагодарили организаторов столь полезной экскурсии и отметили, что новые знания позволят по-новому посмотреть на некоторые растения.
овский двор — спортивный двор».
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