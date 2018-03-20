Измайловские малыши приступили к выращиванию укропа, лука, базилика и салата

В измайловском детском саду дети приступили к выращиванию зелени прямо на подоконниках групп.

Мальчишки и девчонки старшей группы дошкольного отделения школы №2094 вместе с воспитателями начали учиться огородничеству. Пока весна не спешит вступать в свои права, а солнышко начало пригревать, ребята решили заняться выращиванием полезной зелени и рассады овощей на подоконнике. Они уже посадили ароматную и полезную зелень: укроп, лук, базилик и салат и теперь ежедневно внимательно следят за своим «детищем», с нетерпением ждут первых всходов.

По мнению экспертов, работа с семенами, землей и растениями делается руками — соответственно, разрабатывается моторика. Помимо этого маленькие дети таким образом учатся ответственности. Когда же результат достигнут, и из маленького зернышка вырастет овощ или цветок, малыши получат неимоверное эмоциональное удовольствие.