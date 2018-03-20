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В ИБХ РАН обсудили внедрение новых агробиотехнологий в практику сельского хозяйства
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В ИБХ РАН обсудили внедрение новых агробиотехнологий в практику сельского хозяйства 

Коньково 6 часов назад
Фото: Коньково
В марте в ИБХ РАН состоялся семинар, на котором обсудили работы Отдела молекулярной биологии и биотехнологии растений, которые имеют прикладное значение и могут быть в ближайшей перспективе внедрены в практику сельского хозяйства. Семинар посетили ряд компаний и НИИ, присутствовали и сотрудники МГУ им. М. В. Ломоносова.
Сотрудники отдела сделали 7 докладов, еще с двумя докладами выступили руководители компаний ГК «ДокаДжин» и ИЦ «Промбиотех». После выступлений собравшиеся обсудили возможности сотрудничества Отдела и компаний, вовлеченных в разработку и внедрение новых агробиотехнологий в практику сельского хозяйства.
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