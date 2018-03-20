В Ханты-Мансийске провели ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

В окружном центре провели несколько ярмарок вакансий для безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья. В первом случае компания «Обьгаз» предложила должность экономиста. На ярмарку вакансий пришло 4 человека, состоящие на учете в Центре занятости населения. Все они направлены на собеседование к работодателю.

Ещё одна мини-ярмарка прошла для временного трудоустройства безработных граждан до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование. Рабочие места им представили детский сад №17 «Незнайка», компания «ИнТехСистем», Организационно-методический центр, а также средняя школа №7. По результатам ярмарки 1 участник получил работу по специальности «Воспитатель детского сада». Горожане, принявшие участие в ярмарках, отметили высокий уровень проведения мероприятия.