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В Ханты-Мансийске провели ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья
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В Ханты-Мансийске провели ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 6 часов назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В окружном центре провели несколько ярмарок вакансий для безработных граждан с ограниченными возможностями здоровья. В первом случае компания «Обьгаз» предложила должность экономиста. На ярмарку вакансий пришло 4 человека, состоящие на учете в Центре занятости населения. Все они направлены на собеседование к работодателю.
Ещё одна мини-ярмарка прошла для временного трудоустройства безработных граждан до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование. Рабочие места им представили детский сад №17 «Незнайка», компания «ИнТехСистем», Организационно-методический центр, а также средняя школа №7. По результатам ярмарки 1 участник получил работу по специальности «Воспитатель детского сада». Горожане, принявшие участие в ярмарках, отметили высокий уровень проведения мероприятия.
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