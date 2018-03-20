Минприроды одобрило четыре участка для поиска алмазов в Поморье

По информации министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, речь идет об участках Южно-Верхотинский, Разломный, Торфяной и Черноозерский-3. Все они находятся в Мезенском районе на территории так называемого Зимнего берега Горла Белого моря.

— Поиски новых месторождений алмазов на указанных участках будут проводиться за счет недропользователей, — подчеркнули в региональном министерстве.

Сейчас на территории Поморья лицензии на поиск и разведку алмазов имеют пять компаний, которые ведут изыскания на 14 площадках региона.

По мнению доктора геолого-минералогических наук Виктор Гаранин, сырьевые запасы разведанных месторождений алмазов в Поморье оцениваются примерно в 250 миллионов карат, но необходимость разведки новых месторождений назрела давно.

— Наибольшая вероятность их обнаружения сосредоточена в Мезенском районе, — уточнил Виктор Гаранин.

Отметим, что ранее Роснедра поддержало заявку правительства Архангельской области о выделении из федерального бюджета 410 миллионов рублей на разведку новых алмазных месторождений на территории Ручьевской и Солзенской площадей.

В 2017 году на территории Архангельской области было добыто 7492,8 тысяч карат алмазов. На сегодняшний день добывающая отрасль является для региона одной из бюджетообразующих. В 2017 году компании, занимающиеся добычей алмазов, перечислили в региональный бюджет свыше 3,6 миллиарда рублей налогов.

Справка «РГ»