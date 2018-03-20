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Минприроды одобрило четыре участка для поиска алмазов в Поморье
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Минприроды одобрило четыре участка для поиска алмазов в Поморье 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Министерство природных ресурсов РФ утвердила перечень участков недр, предлагаемых для геологоразведки в 2018 году. В него вошли 16 площадок, в том числе четыре из Архангельской области. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Сергей Донской.
По информации министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, речь идет об участках Южно-Верхотинский, Разломный, Торфяной и Черноозерский-3. Все они находятся в Мезенском районе на территории так называемого Зимнего берега Горла Белого моря.
— Поиски новых месторождений алмазов на указанных участках будут проводиться за счет недропользователей, — подчеркнули в региональном министерстве.
Сейчас на территории Поморья лицензии на поиск и разведку алмазов имеют пять компаний, которые ведут изыскания на 14 площадках региона.
По мнению доктора геолого-минералогических наук Виктор Гаранин, сырьевые запасы разведанных месторождений алмазов в Поморье оцениваются примерно в 250 миллионов карат, но необходимость разведки новых месторождений назрела давно.
— Наибольшая вероятность их обнаружения сосредоточена в Мезенском районе, — уточнил Виктор Гаранин.
Отметим, что ранее Роснедра поддержало заявку правительства Архангельской области о выделении из федерального бюджета 410 миллионов рублей на разведку новых алмазных месторождений на территории Ручьевской и Солзенской площадей.
В 2017 году на территории Архангельской области было добыто 7492,8 тысяч карат алмазов. На сегодняшний день добывающая отрасль является для региона одной из бюджетообразующих. В 2017 году компании, занимающиеся добычей алмазов, перечислили в региональный бюджет свыше 3,6 миллиарда рублей налогов.
Справка «РГ»
В Зимнебережном алмазоносном районе в Архангельской области находятся два месторождения — имени Ломоносова и имени Гриба, где сейчас ведется добыча алмазов. Апробированные прогнозные ресурсы этого района по категории Р3 составляют 530 миллионов карат. Более далекие перспективы выявления месторождений алмазов этого возраста определяются другими районами Архангельской алмазоносной провинции, общая площадь которых составляет более 100 000 квадратных километров.
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