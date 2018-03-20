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Александр Панайотов показал постельное фото с «одногруппницами»
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Александр Панайотов показал постельное фото с «одногруппницами» 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярный певец Александр Панайотов опубликовал в Инстаграме фото со своими коллегами — выпускницами проекта «Народный артист».
На фото артист появился в компании двух блондинок — Анны Березиной и Арины Риц. Девушки нежно обнимают певца, смотрящего прямо в камеру. «Встреча выпускников», — подписал фото Панайотов.
Девушки, продублировавшие фото в своих аккаунтах, добавили, что артисты стараются часто встречаться, ведь их связывает настоящая дружба и совместные творческие планы.
"Подруги прильнули к Саше как к красивому цветку с неповторимым изысканным ароматом", — прокомментировали поклонники Панайотова и добавили, что немного ему завидуют, ведь мало кто может похвастаться такими красивыми и верными «однокурсницами».
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