Александр Панайотов показал постельное фото с «одногруппницами» 

Популярный певец Александр Панайотов опубликовал в Инстаграме фото со своими коллегами — выпускницами проекта «Народный артист».
На фото артист появился в компании двух блондинок — Анны Березиной и Арины Риц. Девушки нежно обнимают певца, смотрящего прямо в камеру. «Встреча выпускников», — подписал фото Панайотов.
Девушки, продублировавшие фото в своих аккаунтах, добавили, что артисты стараются часто встречаться, ведь их связывает настоящая дружба и совместные творческие планы.
"Подруги прильнули к Саше как к красивому цветку с неповторимым изысканным ароматом", — прокомментировали поклонники Панайотова и добавили, что немного ему завидуют, ведь мало кто может похвастаться такими красивыми и верными «однокурсницами».