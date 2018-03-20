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Участники выставки научно-технического творчества успешно защитили свои проектные работы
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Участники выставки научно-технического творчества успешно защитили свои проектные работы 

Твоя Газета 7 часов назад
Фото: Твоя Газета
На днях в образовательном комплексе «Юго-запад» прошел заключительный этап выставки научно-технического творчества молодежи-2018. Жюри было представлено 60 проектов воспитанников комплекса и других образовательных организаций.
Традиционно младшие участники выставки — наши дошколята и учащиеся начальной школы представили красочные поделки во всех номинациях, наглядно продемонстрировав свои творческие способности в проектах: «Робот-манипулятор», «Наш любимый снеговик», «Энциклопедия моделирования из бисера», «Скорая помощь из пластиковой бутылки», «Машина будущего».
Старшие школьники и студенты представили при помощи макетов глубину своих знаний. Огромный интерес у зрителей вызвали такие модели будущего, как поворотная платформа для 3D сканирования, роботы-манипуляторы и другие.
Работа выставки завершена, но компетентному жюри еще предстоит определить лучшие проекты, авторы которых будут приглашены на V научно-практическую конференцию образовательного комплекса 3 апреля 2018 года. Именно на этом предстоящем форуме состоится торжественная церемония награждения победителей.
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