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Швейцария подтвердила готовность принять участие в Китайской международной импортной выставке
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Швейцария подтвердила готовность принять участие в Китайской международной импортной выставке 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Женева, 20 марта /Синьхуа/ — В понедельник в швейцарском городе Цюрих прошла презентация Китайской международной импортной выставки /China International Import Expo, CIIE/. Присутствовавшие на ней представители Швейцарии заявили, что страна подтвердила готовность принять участие в национальной торгово-инвестиционной выставке в рамках CIIE.
Почти сто представителей экономических кругов Швейцарии присутствовали на презентации, совместно организованной посольством КНР в Швейцарии и генеральным консульством КНР в Цюрихе. Представитель Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии по вопросам АТР Кристин Бюссер заявила, что швейцарское правительство подтвердило свою готовность участвовать в национальной торгово-инвестиционной выставке в рамках CIIE и планирует направить высокоуровневую делегацию в Шанхай для участия в выставке. Оно надеется, что экономические круги страны примут активное участие в выставке в целях дальнейшего обогащения швейцарско-китайских торгово-экономических связей.
К. Бюссер отметила, что в последние годы швейцарско-китайские отношения, особенно торгово-экономические, получили высококачественное, многоуровневое развитие во многих областях. По ее словам, видны заметные результаты действия швейцарско-китайского соглашения о свободной торговле, и швейцарское правительство поощряет отечественные предприятия принять активное участие в строительстве «Пояса и пути».
Генеральный консул КНР в Цюрихе Гао Яньпин подчеркнула, что в последние годы импульс глобального экономического роста недостаточен, проявляются антиглобалистские тенденции, усиливается торговый протекционизм. На этом фоне Китайская международная импортная выставка подаст сигнал строительства и защиты Китаем мировой экономики открытого типа, станет китайским знаковым проектом нового раунда открытости, а также одной из важных мер по углубленному продвижению строительства «Пояса и пути».
Гао Яньпин выразила надежду, что швейцарские экономические круги будут исходить из долгосрочных перспектив, использовать возможности, принесенные Китаем, и на предстоящей выставке — новой платформе сотрудничества — достигнут еще больших взаимовыгодных результатов и будут содействовать выведению китайско-швейцарского инновационного стратегического партнерства на новую ступень.
Добавим, что первая Китайская международная импортная выставка пройдет 5-10 ноября этого года в Шанхае. —0—
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