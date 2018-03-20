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В Fidel Cub в «Ганзе» пройдет новая «Солянка»
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В Fidel Cub в «Ганзе» пройдет новая «Солянка» 

Собака 8 часов назад
Фото: Собака
В ближайшую пятницу, 23 марта, в Fidel, что в ТЦ «Ганза», пройдет новая встреча проекта Солянка. Об этом сообщают организаторы.
Тема новой Солянки детектив: гости вечеринки будут расследовать дело убийцы-полиглота. Как подчеркивают организаторы — шапка Шерлока, трубка, лупа и прочие атрибуты детектива приветствуются.
В программе вечера — допросы за столами английского, арабского, жестового и других языков!
Начало — в 18:00. Вход — свободный.
О проекте: на «Солянке» вы можете встретить людей из других стран, пообщаться на разных языках и интересно провести вечер в отличной компании. Уровень владения иностранными языками не имеет значения!
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