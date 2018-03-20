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Более 670 видов растений и животных включили в новое издание Красной книги Подмосковья
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Более 670 видов растений и животных включили в новое издание Красной книги Подмосковья 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Более 670 видов растений и животных включили в новую редакцию Красной книги Московской области, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.
В пресс-службе пояснили, что ведомство приняло распоряжение «Об утверждении списка объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Московской области».
«В новое издание Красной книги включено 675 видов, в действующем их — 737. Новых видов, которые раньше не были в Красной книге — 86. Исключено — 147 таксонов», — приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Когана.
Он уточнил, что основной причиной исключения видов животного и растительного мира из Красной книги является значительный рост численности их представителей. Так, в новом издании нет белоспинного дятла, желтогорлой мыши, рыбы из семейства окуневых — берш, бабочки — махаона, многих видов насекомых и растений.
«Поводом для включения в список для ученых стал тот факт, что тот или иной вид животного и растительного мира был впервые обнаружен на территории Московской области, или ранее был включен в приложение к Красной книге, но в течение 10 лет был подтвержден статус его редкости. Примером может служить вид летучей мыши — «усатая ночница», которая больше распространена в европейских странах и северной Африке, и птица с черно-белым оперением под названием «фифи», — отметили в пресс-службе.
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