Российские ученые создали тонизирующий шоколад с золотом

Новый продукт содержит женьшень, полезные вещества из растения для шоколада получают путем сверхкритической экстракции.

Шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня, создали ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке . Сообщение об этом опубликовано на сайте вуза.

Как отметила автор разработки Майя Разгонова, для получения экстракта применялась особая технология, позволившая извлечь компоненты на наноуровне.

«Сверхкритическая СО2-экстракция позволяет получить концентрат с практически идентичным природным соотношением биологически активных веществ растения. Новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен», — заявила Разгонова.

В новом продукте использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморья. Одна плитка содержит суточную дозу гинзенозидов и других полезных веществ, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом. В шоколад разработчики добавили кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть его уникальность — пищевое сусальное золото.