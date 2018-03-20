Ещё
Российские ученые создали тонизирующий шоколад с золотом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые создали тонизирующий шоколад с золотом 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Новый продукт содержит женьшень, полезные вещества из растения для шоколада получают путем сверхкритической экстракции.
Шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня, создали ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Сообщение об этом опубликовано на сайте вуза.
Как отметила автор разработки Майя Разгонова, для получения экстракта применялась особая технология, позволившая извлечь компоненты на наноуровне.
«Сверхкритическая СО2-экстракция позволяет получить концентрат с практически идентичным природным соотношением биологически активных веществ растения. Новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен», — заявила Разгонова.
В новом продукте использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморья. Одна плитка содержит суточную дозу гинзенозидов и других полезных веществ, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом. В шоколад разработчики добавили кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть его уникальность — пищевое сусальное золото.
ТК «Звезда»: последние новости
Чистоплотная горилла научилась ходить как человек: видео Юнармейцы Петербурга вместе с офицерами Военной академии МТО посетили пожарно-техническую выставку Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза190
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»88
Трамп все-таки поздравил Путина156
О чем говорили Путин и Трамп64
Посол РФ вызван в МИД Чехии136
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение