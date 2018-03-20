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Выставка «Мотовесна-2018» открыла мотоциклетный сезон в Москве
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Выставка «Мотовесна-2018» открыла мотоциклетный сезон в Москве 

Ридус 8 часов назад
Фото: Ридус
Выставка «Мотовесна» — это своего рода огромный магазин для всех любителей двухколёсного транспорта. Здесь можно купить не только мотоцикл, но и комплектующие запчасти, аксессуары, одежду и многое другое.
Некоторые мотоциклы продаже не подлежат и привозятся на выставку с демонстрационной целью. Гордые обладатели таких мотоциклов соревнуются между собой в «крутизне» и необычности своих двухколёсных коней.
«Олимпийский» был специально разделен на несколько тематических частей. Бренд-зону заняли гиганты индустрии, ведущие производители техники, экипировки, запчастей и тюнига с последними новинками, которые особенно актуальны перед стартом сезона. Традиционно в «Мотовесне» участвуют импортёры BMW, Yamaha, KTM, Ducati, Kawasaki и других лидеров рынка. Бизнес-зона предназначена для небольших компаний. Арт-раздел — это художники, ювелиры, независимые дизайн-ателье, показывающие аксессуары, изделия из кожи, одежду, обувь. Клубная часть собирает мотообъединения, путешественников и другие общественные структуры.
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