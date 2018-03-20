Роспотребнадзор проверил волгоградские детские сады и выписал штрафы

Роспотребнадзор обследовал в 2017 году 302 детских сада в Волгоградской области , часть из них была оштрафована через суд.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, в 222 учреждениях были выявлены нарушения санитарного законодательства. Специалисты ведомства составили 323 протокола об административном правонарушении, вынесли 258 постановлений о назначении наказания. Кроме того, 68 дел были направлены на рассмотрение в суды, по которым последние наложили 32 штрафа.