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Роспотребнадзор проверил волгоградские детские сады и выписал штрафы
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Роспотребнадзор проверил волгоградские детские сады и выписал штрафы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Роспотребнадзор обследовал в 2017 году 302 детских сада в Волгоградской области, часть из них была оштрафована через суд.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном управлении Роспотребнадзора, в 222 учреждениях были выявлены нарушения санитарного законодательства. Специалисты ведомства составили 323 протокола об административном правонарушении, вынесли 258 постановлений о назначении наказания. Кроме того, 68 дел были направлены на рассмотрение в суды, по которым последние наложили 32 штрафа.
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