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Роспотребнадзор проверил детские сады и школы Кировской области: составлено более тысячи административных протоколов
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Роспотребнадзор проверил детские сады и школы Кировской области: составлено более тысячи административных протоколов 

Vyatka-grad.ru 21 марта 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
В 2017 году Роспотребнадзор проверил 922 детских садов и школ, сообщили в пресс-службе регионального управления.
За 2017 год было взято 1 359 проб готовых блюд на калорийность и химический состав. 7,2 процента проб не соответствовали требованиям. Еще 2 007 проб проверили по микробиологическим показателям, доля некачественных составила 2,2 процента. За все проверки не было выявлено ни одного нарушения по санитарно-химическим показателям и качеству термической обработки блюд.
Помимо питания, в дестких садах проверялись следующие показатели: уровень освещенности, размер мебели и микроклимат. В некоторых садах эти критерии не соответствовали нормам.
В ходе проверки за нарушения составили 1 016 протоколов об административном правонарушении, вынесли 761 постановление об административном наказании на общую сумму 3 084,9 тысячи рублей. В суд направили 25 дел, было уволено 40 работников.
Фото — infovoronezh.ru
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