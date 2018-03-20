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В «Победе» откроется крупнейшая выставка финского дизайна
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В «Победе» откроется крупнейшая выставка финского дизайна 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Тридцать два предмета, некоторые из которых были придуманы восемьдесят лет назад, до сих пор используются людьми по всему миру. Тридцать два предмета, некоторые из которых были придуманы восемьдесят лет назад, до сих пор используются людьми по всему миру.
Все экспонаты прошли очень долгий путь от первоначальной идеи до рынка, поскольку в Финляндии дизайн воспринимается как важное средство для улучшения качества жизни. Куратор выставки Суви Салониеми рассказал: «Они подобраны специально для российской аудитории. Мы обращаемся к темам, одинаково близким обоим народам: народным преданиям, традиционным орнаментам, природе Арктики, ремеслам, деревянному строительству и банной культуре». На выставке можно будет увидеть кресло, конструкция которого способствовала успешному выздоровлению больных туберкулезом, элегантное кресло-шар из стекловолокна, освоенного промышленными дизайнерами в 1960-е годы, стаканы «Ultima Thule», разработанные для авиакомпании «Finnair» и даже ожерелье «Астероидные долины», украшавшее шею принцессы Леи в фильме «Звездные войны».
Выставка финского дизайна пройдет в Белой галерее «Победы» с 27 марта по 22 апреля.
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