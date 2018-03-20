В Татарстане ввели новый штраф за неправильную парковку во дворах

Закон, который добавил в КоАП РТ новый пункт о штрафах за парковку на зелёных зонах во дворах, подписали в Татарстане 19 марта.

К зелёным зонам отнесли цветники, газоны и другие территории, покрытые травой. Также штраф грозит тем, кто паркуется на дворовых детских, хозяйственных и спортплощадках, а также площадках для выгула собак. Простым татарстанцам за неправильную парковку грозит штраф от 2 до 3,5 тыс. руб., должностным лицам — от 5 до 20 тыс. руб., юрлицам — от 50 до 100 тыс. руб. Исключение сделают только в экстренных случаях, если водитель тушил пожар, спасал человека, предотвращал аварию или противоправные действия, выполнял неотложные работы для безопасности людей.

При этом уточняется, что если нарушения зафиксируют с помощью средств фотофиксации, то штраф наложат без составления протокола.

«Мы не будем увеличивать штат для обнаружения автомобилей неправильно припаркованных во дворах, — уточнил начальник Управления административно-технической инспекции Казани Альфир Шамсутдинов. — У нас работа ют 50 сотрудников, есть четыре машины, оборудованные специальным техсредствами — «дозорами». К тому же, должен констатировать, что количество дворовых территорий, где возможно заехать на зелёную зону сократилось. Мы поработали с некоторыми жилищными компаниями, которые сделали ограждение зелёных зон заборами или кустарником, чтобы физически невозможно было заехать на газон. Высаженные деревья также будут мешать заезду автомобилей».

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.