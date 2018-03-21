В Якутии восстановили электроснабжение потребителей

ХАБАРОВСК , 21 мар — РИА Новости . Энергоснабжение потребителей четырех районов Якутии , которые остались без электроэнергии во вторник утром, восстановлено в полном объеме, сообщается на сайте правительства региона в среду.

Ранее сообщалось, что из-за отключения высоковольтной линии электропередачи в Якутии во вторник без электроэнергии остались 69 тысяч человек в четырех районах республики, электроснабжение пытались восстановить трижды.

"Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» 20 марта в 20.09 полностью восстановили электроснабжение потребителей от ВЛ-110 Л-104 «Сунтар — Вилюйск ». Линия была включена в работу после устранения повреждения", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте, электроснабжение восстановлено путем оперативных переключений от резервных дизельных электростанций и работающих участков линии.

"Высокий износ линий электропередачи и подстанционного оборудования, низкая пропускная способность сетей приводят к снижению качества и надежности электроснабжения. Поэтому власти Якутии ведут работу по реализации проекта электроснабжения вилюйской группы улусов (районов)", — отмечается в сообщении.

Реализация проекта обеспечит качественное и надежное электроснабжение потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского и Верхневилюйского районов, производственные объекты Накынского месторождения и сформирует резерв для будущих подключений.

Отмечается, что по поручению президента РФ в 2009 году, из федерального бюджета было профинансировано строительство первой и второй очередей пускового комплекса Мирный — Сунтар — Нюрба. Сейчас решается вопрос реализации третьей и четвертой очередей.

Ранее глава компании ДВЭУК Дмитрий Селютин заявлял, что ориентировочная стоимость этого проекта составляет около 7,5-8 миллиардов рублей. В этом году компания рассчитывает получить заявку на технологическое присоединение от АК «Алроса», проект может быть реализован в течение двух лет.