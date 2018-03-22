Subaru представит концепт-кар на международном автосалоне в Приморье

США, Китая, ВЛАДИВОСТОК , 22 марта. / ТАСС /. Концепт-кар Subaru представят в мае в Приморье на международном автосалоне во Владивостоке (Vladivostok International Autosalon, VIAS), в котором примут участие компании из России Японии и других стран. Об этом рассказал ТАСС директор по маркетингу «Сумотори», организатора выставки, Леонид Копылов.

"Subaru к нам в этом году отправляют концепт-кар. Это событие повергло в шок даже наших коллег из Москвы , потому что концепт-кар, который странствует по Штатам, по Токио, в Женеву ездит, получить во Владивостоке — это большое событие", — сказал собеседник.

Он уточнил, что концептуальный кроссовер Viziv Future, который планируется показать на выставке, — это видение компанией автомобиля будущего, он вместил все технологии, которые пока в разработке, но в перспективе будут запущены в серийное производство. В частности, этот концепт должен дать представление об автономном вождении. Говоря о содержании выставки в целом, Леонид Копылов сообщил, что на ней планируется представить как различные автомобили, так и аксессуары для них.

"Мы представляем новинки автомобильной отрасли, все новые модели, которые продаются сейчас. Плюс будут участвовать тюнинг-ателье, в частности, японские, которые занимаются и спортивным тюнингом автомобилей, и декорацией. Они привезут свои новинки, как технические, так и внешний декор. Плюс целый павильон будет отведен под аксессуары, дворники, масла, автомобильную косметику и так далее и свой отдел будет под мото-тематику, как новые мотоциклы, так и аксессуары", — пояснил собеседник.

Кроме того, на VIAS представят грузовую технику, самосвалы, грузовики, экскаваторы и другие тяжелые машины. На двух площадках зрители смогут провести тест-драйв новых автомобилей на асфальте и во внедорожных условиях. «Здесь можно будет испытать машину, проверить, как она из болота выезжает, вертикальные горки штурмует и так далее», — рассказал Копылов.