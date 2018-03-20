Международная автовыставка пройдет в Приморье в мае при поддержке Токийского автосалона

ВЛАДИВОСТОК , 20 марта. / ТАСС /. Международный автосалон Владивосток (Vladivostok International Autosalon, VIAS) заключил соглашение о сотрудничестве с Токийским автосалоном, он выступит соорганизатором выставки, которая пройдет в Приморье в мае. Об этом сообщает во вторник группа компаний «Сумотори», организатор выставки.

"Международный автосалон Владивосток (VIAS) подписал соглашение о сотрудничестве со знаменитым Токийским автосалоном. Первый самостоятельный автосалон в краевом центре пройдет с 11 по 13 мая при поддержке мирового бренда.

Планируется, что в церемонии открытия VIAS 2018 примет участие генеральный директор SanEiShobo (компании-промоутера Токийского автосалона — прим. ТАСС) господин Сатоши Сузуки", — говорится в сообщении.

Франции, Как пояснил ТАСС директор по маркетингу «Сумотори» Леонид Копылов, специалисты Токийского автосалона поделятся с организаторами выставки во Владивостоке опытом устройства и проведения мероприятия. Кроме того, сотрудничество с автосалоном и в целом со специалистами из Японии позволит поднять статус VIAS и привлечь больше участников, полагает он. На выставке компании из России , Японии, США Китая и других стран представят новейшие модели автомобилей, в том числе грузовых и спецтехники, средств тюнинга и ухода и аксессуары, в том числе для мотоциклов.

"У нас также будут две площадки для тест-драйвов как на асфальтовой, так и на профессиональной трассе «4 на 4», где можно будет испытать внедорожные качества автомобилей, чего дилеры в своих автосалонах позволить не могут", — рассказал собеседник.

На выставке можно будет не только увидеть новинки автоиндустрии и купить интересующую продукцию, но и провести деловые переговоры, заключить соглашения и контракты, привлечь новых клиентов.