Игрушечная родина: городские пейзажи России в объективе tilt-shift 

Любители-фотографы часто экспериментируют с различными режимами фотосъемки, чтобы получить необычные кадры. Один из таких приемов называется tilt-shift: он заключается в использовании специального объектива, который позволяет изменять наклон оптической оси.
Благодаря сдвигу оптической оси легче управлять перспективой, а также имитировать эффект макросъемки, получая в центре кадра пятно резкости. Из-за уменьшающейся резкости по краям кадра композиция воспринимается как макет: зрение фокусируется на маленьких объектах по центру, размывая все, что остается вне фокуса.
В руках умелых фотографов такой оптический прием превращает любой пейзаж в игрушечную сценку.
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