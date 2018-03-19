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Игрушечная родина: городские пейзажи России в объективе tilt-shift
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Игрушечная родина: городские пейзажи России в объективе tilt-shift 

Bigpicture.ru 5 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Любители-фотографы часто экспериментируют с различными режимами фотосъемки, чтобы получить необычные кадры. Один из таких приемов называется tilt-shift: он заключается в использовании специального объектива, который позволяет изменять наклон оптической оси.
Благодаря сдвигу оптической оси легче управлять перспективой, а также имитировать эффект макросъемки, получая в центре кадра пятно резкости. Из-за уменьшающейся резкости по краям кадра композиция воспринимается как макет: зрение фокусируется на маленьких объектах по центру, размывая все, что остается вне фокуса.
В руках умелых фотографов такой оптический прием превращает любой пейзаж в игрушечную сценку.
FishkiNet
Москва. Фото: VK  Выборг. Фото: titkova/flickr
Санкт-Петербург. Фото: Sergey Ponomarev/flickr
Владикавказ. Фото: photomoto007/flickr
Тверь. Фото: Maksim Shkolnikov/500px.com  Москва. Фото: Ilia Musaelov/flickr
Екатеринбург. Фото: Andrew Starkov/flickr
Оренбург. Фото: muzhchina/flickr
Москва. Фото: Alexander Gorshkov/flickr
Калуга. Фото: Daniel Volkhonsky/flickr
Москва. Фото: Igor Zabotin/flickr
Москва. Фото: VK  Смоленск. Фото: VK  Смоленск. Фото: VK  Белгород. Фото: Dmitry Pelepets/flickr
Самара. Фото: Yuri Shlerin/500px.com  Екатеринбург. Фото: Kirill Sobolev/500px.com  Москва. Фото: Alexander Sorokopud/500px.com  Москва. Фото: Leonid Maslov/500px.com  Мурманск. Фото: Dmitry Sovyak/flickr
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