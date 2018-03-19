Банан, ананас и шоколадное дерево. Публикуем фото из весеннего ботанического сада

С наступлением весны и увеличением светового дня растения в тропической оранжерее ботанического сада ПГНИУ начали активный рост.

Скорых плодов стоит ожидать от дикого Банана Манна, ананаса, кофейного и шоколадного деревьев.

— Недавно процвел Банан Манна, уже через несколько месяцев у него созреют плоды. Это дикий банан — съедобной мякоти у него практически нет, — рассказал 59.ru заведующий оранжереей ботанического сада Александр Дядик. — Также начали созревать плоды кофейного дерева, но у него урожай будет небольшой из-за прохладного лета. Вскоре ждем плоды шоколадного дерева, а уже в течение недели — созревание ананаса. Также сейчас в тропическом водоеме начинают цвести нимфеи.

Публикуем для вас атмосферные фото из уже весенней тропической оранжереи ботанического сада.

Банан Musa mannii

Шоколадное дерево Theobrōma cacāo

Тропический водоем

Нимфея крупным планом

Ранее мы рассказывали о том, что в Прикамье появится вторая тропическая оранжерея.