Жителей Десеновского пригласили принять участие в Книжкиной неделе

Фото: архив

Мероприятия, посвященные Книжкиной неделе, пройдут 24 марта в библиотеке №263 поселения Десеновское.

— Гости культурного учреждения смогут принять участие в мастер-классах по сборке закладок для книг из подручных средств и различных викторинах на тему детской литературы. Кроме этого, мы расскажем нашим юным читателям об истории возникновения Книжкиной недели, — уточнила заведующая культурным учреждением Ольга Самойлова

Она добавила, что в библиотеке будет развернута тематическая выставка.

Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.