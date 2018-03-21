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Жителей Десеновского пригласили принять участие в Книжкиной неделе
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Жителей Десеновского пригласили принять участие в Книжкиной неделе 

Префектура ТиНАО города Москвы 21 марта 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Мероприятия, посвященные Книжкиной неделе, пройдут 24 марта в библиотеке №263 поселения Десеновское.
— Гости культурного учреждения смогут принять участие в мастер-классах по сборке закладок для книг из подручных средств и различных викторинах на тему детской литературы. Кроме этого, мы расскажем нашим юным читателям об истории возникновения Книжкиной недели, — уточнила заведующая культурным учреждением Ольга Самойлова.
Она добавила, что в библиотеке будет развернута тематическая выставка.
Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.
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