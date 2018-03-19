Юных жителей Десеновского пригласили на выставку детской литературы

В библиотеке №263 поселения Десеновское с 28 по 31 марта пройдет выставка детской литературы.

— Для гостей нашего учреждения мы запланировали интересную программу. На выставке будут представлены новинки из фонда детской литературы. Мы проведем небольшую викторину, посвященную персонажам сказок, — поделилась заведующая библиотекой Ольга Самойлова

Она добавила, что на мероприятии будет организован мастер-класс по реставрации книжных обложек. Участники смогут сделать из подручных средств новые переплеты, обладающие неповторимым дизайном.

Выставка детской литературы будет открыта для гостей с 11:00 до 18:00. Вход на мероприятие свободный.