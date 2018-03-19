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Юных жителей Десеновского пригласили на выставку детской литературы
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Юных жителей Десеновского пригласили на выставку детской литературы 

Префектура ТиНАО города Москвы 9 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
В библиотеке №263 поселения Десеновское с 28 по 31 марта пройдет выставка детской литературы.
— Для гостей нашего учреждения мы запланировали интересную программу. На выставке будут представлены новинки из фонда детской литературы. Мы проведем небольшую викторину, посвященную персонажам сказок, — поделилась заведующая библиотекой Ольга Самойлова.
Она добавила, что на мероприятии будет организован мастер-класс по реставрации книжных обложек. Участники смогут сделать из подручных средств новые переплеты, обладающие неповторимым дизайном.
Выставка детской литературы будет открыта для гостей с 11:00 до 18:00. Вход на мероприятие свободный.
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