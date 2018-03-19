Поле «Казань-Арены» обещали сделать идеальным после «огородного» замечания Бердыева 

Казанский репортер: последние новости

Осенью в «Салават купере» откроют детский сад на 80 мест

Председатель ЦИК РТ оценил сообщения главы штаба Грудинина в Казани о нарушениях

Мухаметшин: Не говорите, что в Татарстане идет принуждение к голосованию на выборах