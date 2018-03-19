Поле «Казань-Арены» обещали сделать идеальным после «огородного» замечания Бердыева 

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин обещает, что поле стадиона «Казань-арена» приведут в порядок. Напомним, именно на «Казань-Арене» пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. «Я пока не могу сказать, будет поле в Казани заменено или его приведут в порядок: это надо обсудить с местными властями», — цитирует Сорокина ТАСС. В общем и целом, спикер обещает, что газон будет идеальным. Напомним, ранее тренер ФК «Рубин» Курбан Бердыев заявил, что поле на «Казань-Арене» больше похоже на огород, чем на газон. Он подчеркнул, что на других стадионах таких проблем нет.