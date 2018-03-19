Автомобили черного цвета стали оказались наиболее популярными у покупателей на Avito в Москве в 2017 г.

Доля проданных на Avito в Москве черных автомобилей составила в 2017 г. 22,6% — больше, чем машин других цветов. Об этом сообщается в исследовании Avito.

«Эксперты Avito проанализировали продажи машин разных цветов в 2017 г. по России в целом и в 23 крупнейших городах. Столичные водители предпочитают автомобили традиционного черного, белого и серебристого цветов. При этом черные автомобили — самые популярные среди москвичей. В 2017 г. доля их продаж на Avito составила 22,6%. Чуть менее востребованными были белые (14,8%), серебряные (13,3%) авто. Четвертая позиция досталась серому цвету (12,8%)», — говорится в сообщении.

Согласно данным компании из ярких цветов наиболее привлекательным для москвичей оказался синий, который вошел в топ-5 с долей продаж 11,8%. Также водители отдавали предпочтение красным (6,7%) и зеленым (6%) транспортным средствам.

«Меньше всего автолюбители хотят ездить по дорогам столицы в автомобилях голубого цвета — доля их продаж составила всего 2%. Бежевые и коричневые авто также не в фаворитах: их приобрели только 0,4% и 0,5% покупателей», — отмечается в сообщении.

В исследовании указано, что предпочтения москвичей совпадают со всероссийскими данными. Так, черный цвет автомобиля является самым популярным среди россиян: в 2017 г. доля их продаж на Avito в целом по стране составила 17,9%. Чуть менее востребованными были серебристые (17%) и белые (15,4%) авто. Четвертая позиция досталась серому цвету (12,3%).