Выставка «Шарм Beauty Shop» стала центром красоты, здоровья и стиля

Весеннюю выставку посетили почти 5 500 человек, для которых свою продукцию и новинки индустрии представили более 100 экспонентов из разных городов России . Помимо традиционных популярных направлений организаторы постарались особенно масштабно и полно представить косметологию, в том числе инъекционную, а также аппаратное оборудование для профессионалов.

На выставке проходило множество мастер-классов как от профессионалов индустрии красоты Самары , так и от звезд beauty-сферы России и зарубежья. Трансфер из 10 городов Поволжья помог всем желающим побывать на ежегодном beauty-форуме, который удивил новинками в технологиях и продукции известных брендов.

На площадке проекта состоялись три чемпионата по перманентному макияжу, бровям и ногтям. Причем чемпионат по ногтевому сервису поднял планку и теперь он стал отборочным этапом на Всероссийский чемпионат.

Сильная программа по парикмахерскому искусству подняла уровень мастеров благодаря бесплатным мастер-классам по окрашиванию и стрижкам, которые шли три дня. Владельцы салонов смогли получить знания в области развития бизнеса. Впервые состоялось обучение мастеров по бровям и ресницам.

Правильное позиционирование проекта на рынке помогло выставочному комплексу завоевать доверие участников и посетителей выставки и получить тот самый заветный ключик к сердцу и тех, кто работает в индустрии красоты, и тех для кого этот мир важен как воздух. Полный зал в течение всех дней проекта и довольные покупатели — это результат колоссальной работы всей группы «Шарма», который, по традиции, первым возвестил о приходе весны в наш регион.

Андрей Левитан, генеральный директор ВК «Экспо-Волга»:

— Выставка «Шарм Beauty Shop» — один из самых успешных проектов в индустрии красоты, здоровья и технологий в ПФО и России. Мы не только идем в ногу со временем, но и в каких-то моментах даже опережаем его.