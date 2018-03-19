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Выставка «Шарм Beauty Shop» стала центром красоты, здоровья и стиля
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Выставка «Шарм Beauty Shop» стала центром красоты, здоровья и стиля 

Волга Ньюс 12 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Весеннюю выставку посетили почти 5 500 человек, для которых свою продукцию и новинки индустрии представили более 100 экспонентов из разных городов России. Помимо традиционных популярных направлений организаторы постарались особенно масштабно и полно представить косметологию, в том числе инъекционную, а также аппаратное оборудование для профессионалов.
На выставке проходило множество мастер-классов как от профессионалов индустрии красоты Самары, так и от звезд beauty-сферы России и зарубежья. Трансфер из 10 городов Поволжья помог всем желающим побывать на ежегодном beauty-форуме, который удивил новинками в технологиях и продукции известных брендов.
На площадке проекта состоялись три чемпионата по перманентному макияжу, бровям и ногтям. Причем чемпионат по ногтевому сервису поднял планку и теперь он стал отборочным этапом на Всероссийский чемпионат.
Сильная программа по парикмахерскому искусству подняла уровень мастеров благодаря бесплатным мастер-классам по окрашиванию и стрижкам, которые шли три дня. Владельцы салонов смогли получить знания в области развития бизнеса. Впервые состоялось обучение мастеров по бровям и ресницам.
Правильное позиционирование проекта на рынке помогло выставочному комплексу завоевать доверие участников и посетителей выставки и получить тот самый заветный ключик к сердцу и тех, кто работает в индустрии красоты, и тех для кого этот мир важен как воздух. Полный зал в течение всех дней проекта и довольные покупатели — это результат колоссальной работы всей группы «Шарма», который, по традиции, первым возвестил о приходе весны в наш регион.
Андрей Левитан, генеральный директор ВК «Экспо-Волга»:
— Выставка «Шарм Beauty Shop» — один из самых успешных проектов в индустрии красоты, здоровья и технологий в ПФО и России. Мы не только идем в ногу со временем, но и в каких-то моментах даже опережаем его.
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