На базе РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева в САО создадут тепличный комплекс «Тимирязевский»

Новый комплекс станет площадкой апробирования новейших разработок ученых в области садоводства.

Подписан приказ о проведении с 21 мая организационно-штатных мероприятий, направленных на оптимизацию деятельности научных и производственных подразделений вуза. Реорганизация коснется «Овощной опытной станции имени В. И. Эдельштейна», лабораторий плодоводства и защиты растений, ботанического сада имени С. И. Ростовцева и дендрологического сада. Они будут преобразованы в структурное подразделение — учебно-научно-производственный комплекс «Тимирязевский». Объединение приведет к созданию общего пространства для проведения научных исследований, что позволит ускорить решение задач по импортозамещению и продовольственному обеспечению.

Фото: Асеф Джафарли

У сотрудников появятся более широкие возможности для использования всего потенциала и ресурсной базы ранее разрозненных подразделений, а студенты получат полноценную базу практик для получения навыков и опыта.

— Создание комплекса «Тимирязевский» улучшит качество практической подготовки студентов и образовательного процесса в целом, а также усовершенствует и расширит базу, предназначенную для исследований магистрантов, аспирантов и научных сотрудников, повысит экономическую эффективность работы этих подразделений, — считает проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов.

И главное — сотрудники Тимирязевского тепличного комплекса помимо выполнения научных проектов будут по-прежнему обеспечивать жителей Северного административного округа столицы овощами, посадочным материалом плодовых, ягодных, декоративных и овощных культур. Но это будет экологически чистая продукция, прошедшая строгий контроль качества в тимирязевских лабораториях, а также высокоурожайные сорта и гибриды.