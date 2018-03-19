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Как выглядит весна в 6 городах мира. Зависть!
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Как выглядит весна в 6 городах мира. Зависть! 

PlayboyRussia.com 12 часов назад
Фото: PlayboyRussia.com
С наступлением весны во всем мире наступает расцвет культуры и трепетных чувств.
Пусть зима в России имеет затяжной характер, но уже сегодня мы чувствуем приближение теплого сезона.
В этих шести северных городах мира весна выглядит особенно красиво.
Китакюсю (Япония)
Городской сад Kawachi Wisteria Garden в Китакюсю известен своими впечатляющими зарослями цветов глицинии.
Главными достопримечательностями парка являются два тоннеля длиной около 100 метров, полностью покрытые глициниями разных видов и цветов.
Период цветения глицинии здесь начинается с конца апреля и идет до середины мая.
Чинхэгу (Южная Корея)
В начале апреля в Чинхэгу приезжают порядка двух миллионов туристов, чтобы попасть на ежегодный фестиваль весеннего цветения.
В этот период по всему городу расцветает огромное количество вишневых деревьев. Традиционно все местные и туристы празднуют приход весны и тепла.
Лиссе (Нидерланды)
Когда наступает весна все туристы съезжаются в Лиссе, чтобы попасть в королевский парк цветов Кекенхоф, расположенном на 32 гектарах земли.
В это время на территории сада расцветают порядка семи миллионов цветов. В их числе — тюльпаны, орхидеи, нарциссы, гиацинты и другие.
Королевский парк насчитывает 15 километров пешеходных дорожек, 90 видов деревьев, а также более 40 мостов и мостиков, соединяющих берега озер и каналов.
Токио (Япония)
С середины марта по начало апреля в Токио начинается цвести Сакура. В Японии даже есть своя традиция любования цветами, которая называется Ханами. В эту традицию входит организация пикников под цветущими деревьями.
Живерни (Франция)
В Живерни находится дом и большой цветущий сад известного французского живописца Клода Моне. Весной сюда начинают приезжать множество туристов со всего мира, чтобы посмотреть на всю красоту цветения дома Моне.
Вашингтон (США)
Приливной бассейн в столице США является отличным местом для наблюдением за началом весеннего цветения. С конца марта по начало апреля здесь расцветают многочисленные деревья сакуры. Ежегодно сюда приезжают туристы на двухдневных фестиваль цветения сакуры.
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