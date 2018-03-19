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Россия: все готово! Китайский язык будет включен в перечень ЕГЭ
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Россия: все готово! Китайский язык будет включен в перечень ЕГЭ 

ИноСМИ 11 часов назад
Фото: ИноСМИ
Заместитель министра образования РФ Сергей Кравцов, выступая на расширенной коллегии Министерства образования и науки РФ, заявил, что надзорное ведомство завершило разработку ЕГЭ по китайскому языку и готово проводить экзамен.
Работа по подготовке к Единому госэкзамену по китайскому языку проводилась на протяжении трех лет. За это время, по словам Кравцова, была разработана технология сдачи экзамена по китайскому языку как письменной части, так и устной. Подготовлены необходимые измерительные материалы, проведена соответствующая подготовка кадров.
«Со следующего учебного года мы готовы ввести пятый иностранный язык в систему итоговой аттестации — китайский», — сказал он. Рособрнадзор завершит разработку контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по китайскому языку до 2020. В настоящее время Рособрнадзор проводит ЕГЭ по четырем иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому.
По сообщениям портала «Гуанча» (Guancha), директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в январе этого года заявила, что у девятиклассников возможность проверить свои знания по китайскому языку появится уже в 2018 году. А спустя два года, то есть к 2020 году, в планах Федерального института педагогических измерений ввести ЕГЭ по китайскому языку.
Пробный ЕГЭ по китайскому языку в Чите
Повышение международного статуса Китая, а также увеличение политического и экономического взаимодействия между двумя странами доказывает, что «китайская лихорадка» в России не временное явление.
За последние десять лет число россиян, изучающих китайский язык, увеличилось в три раза. Об этом говорится в докладе, опубликованном в июле центром лингвистических исследований. В документе отмечается: в 1997 году китайский язык учили пять тысяч россиян, в 2007 году — уже 17 тысяч, а в 2017-м — около 56 тысяч.
Как сообщили в Рособрнадзоре, из 6700 участников экзамена большая часть, а именно 6400 человек, будет сдавать английский, около трехсот человек — французский, более трехсот — немецкий и почти сто — испанский.
Если смотреть на количество сдающих пробный экзамен ЕГЭ по китайскому языку в 2015 году, то можно утверждать, что экзамен по китайскому языку будет очень популярным. Научные круги также говорят о том, что выпускники со знанием профессии и китайского языка будут очень востребованы на рынке труда.
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