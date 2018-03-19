Выставку эксклюзивных автомобилей устроили на Синявинской

Выставка эксклюзивных машин, как и воздушный шар цвета триколор, пользовались большой популярностью у жителей Молжаниновского. В минувшее воскресенье на территории «Школы Перспектива» провели обширную культурно-развлекательную программу.

— В течение всего дня проходили различные спортивные игры, мастер-классы и викторины, — рассказали в администрации школы. — В свою очередь мастера полевой кухни порадовали всех своими шедеврами и горячим чаем.