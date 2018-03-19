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Выставку эксклюзивных автомобилей устроили на Синявинской
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Выставку эксклюзивных автомобилей устроили на Синявинской 

Управа района Молжаниновский города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Выставка эксклюзивных машин, как и воздушный шар цвета триколор, пользовались большой популярностью у жителей Молжаниновского. В минувшее воскресенье на территории «Школы Перспектива» провели обширную культурно-развлекательную программу.
— В течение всего дня проходили различные спортивные игры, мастер-классы и викторины, — рассказали в администрации школы. — В свою очередь мастера полевой кухни порадовали всех своими шедеврами и горячим чаем.
На уличной сцене выступил военный оркестр, а в актовом зале школы провели творческие встречи с основателем легендарного киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским и телеведущим и актером Александром Олешко. (то)
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