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Конференция, посвященная проблемам жестового языка в сфере образования, пройдет на базе ТК-24
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Конференция, посвященная проблемам жестового языка в сфере образования, пройдет на базе ТК-24 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
В Технологическом колледже № 24 29 марта состоится конференция, на которой обсудят проблему развития жестового языка в учебных заведениях России.
Конференция под названием «Перспективы выхода из сложной ситуации с русским жестовым языком в сфере российского образования в виду принятия ГОСТ Р 57636—2017» организована и проводится совместно с Центральным научно-исследовательским институтом русского жестового языка.
В центре внимания участников конференции будут проблемы преподавания различных учебных предметов на языке жестов. Острые вопросы, связанные с переводом учебных материалов и пособий на русский жестовый язык (РЖЯ), методикой преподавания на жестовом языке и другими проблемами в сфере образовании глухих давно назрели, и на конференции ее организаторы надеются найти пути решения этих вопросов.
Чтобы стать участником конференции необходимо зарегистрироваться: http://cnii-jest.ru/ru/conf/21-conf-18-1/28-conf-18-1-reg  Подробности можно узнать по телефону колледжа № 24: 8 (495) 368‑50-60, 8 (495) 368‑50-69.
Фото — Матвей Серов.
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