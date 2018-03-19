В храме священномученика Ермогена прошла встреча учеников школы №1440 с отцом Алексием

Настоятель провел экскурсию по храму, познакомил детей со святынями.

Батюшка рассказал детям о Кресте, который был вынесен на Крестопоклонной неделе в центр храма, о преподобном Стилиане Пафлогонском как о покровителе детей, а также о святителе Спиридоне Тримифунстком (сапожок Святого).

После знакомства с храмом, школьники посмотрели выставку «Житие и подвиг Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси». Выставка была организована силами прихода к престольному празднику храма (2 марта). Педагог Воскресной школы Борисенко Марина, профессиональный историк, подробно рассказала школьникам основные вехи подвига Святого в контексте Смутного времени.

Традиционно встреча-беседа закончилась чаепитием, вопросами к батюшке и вручением памятных подарков.