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В храме священномученика Ермогена прошла встреча учеников школы №1440 с отцом Алексием
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В храме священномученика Ермогена прошла встреча учеников школы №1440 с отцом Алексием 

На Западе Москвы 13 часов назад
Фото: На Западе Москвы
Настоятель провел экскурсию по храму, познакомил детей со святынями.
Батюшка рассказал детям о Кресте, который был вынесен на Крестопоклонной неделе в центр храма, о преподобном Стилиане Пафлогонском как о покровителе детей, а также о святителе Спиридоне Тримифунстком (сапожок Святого).
После знакомства с храмом, школьники посмотрели выставку «Житие и подвиг Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси». Выставка была организована силами прихода к престольному празднику храма (2 марта). Педагог Воскресной школы Борисенко Марина, профессиональный историк, подробно рассказала школьникам основные вехи подвига Святого в контексте Смутного времени.
Традиционно встреча-беседа закончилась чаепитием, вопросами к батюшке и вручением памятных подарков.
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