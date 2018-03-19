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Чистоплотная горилла научилась ходить как человек: видео
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Чистоплотная горилла научилась ходить как человек: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Горилла в зоопарке в Филадельфии ходила как человек, чтобы не испачкать фрукты.
Туристы в зоопарке в Филадельфии сняли на видео как почти двухметровая горилла ходила как человек.
Как пишет издание The Sun, ошеломленные наблюдатели увидели, как 227-килограммовый Луи прогуливался по его огороду с фруктами в руках. По словам сотрудников зоопарка, он шел как человек, чтобы не испачкать свою еду, вместо того, чтобы опираться на костяшки пальцев как большинство приматов.
Они вспомнили, как горилла по кличке Луи использовала пожарный шланг в качестве каната, чтобы не угодить в грязную лужу.
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