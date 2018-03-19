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Красная книга Свердловской области пополнится новыми редкими видами
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Красная книга Свердловской области пополнится новыми редкими видами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«В настоящее время создана координационная комиссия, которая занимается актуализацией видов животных, растений и грибов, внесенных в Красную книгу Свердловской области. Принципиальное отличие второго издания от первого, которое было выпущено в 2008 году, в том, что в Красную книгу Свердловской области будут включены виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, обитающие на территории региона», — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова.
Параллельно обсуждаются предложения относительно исключения из Красной книги восстановившихся таксонов и популяций и изменения статуса некоторых из них. Так, в разряд восстановившихся предлагается перевести несколько видов животных: обыкновенного ежа, ночницу Брандта, лебедя-шипуна и сплюшку, а из растений — спаржу лекарственную, астру альпийскую и цицербиту уральскую.
Формирование обновленного перечня видов растений, животных и грибов, которые будут включены во второе издание Красной книги Свердловской области, планируется завершить в апреле текущего года.
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