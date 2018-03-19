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Развитие инклюзивного образования в Подмосковье обсудят в рамках круглого стола 22 марта
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Развитие инклюзивного образования в Подмосковье обсудят в рамках круглого стола 22 марта 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Организацию образовательного процесса для детей-инвалидов и пути развития инклюзивного образования в Подмосковье обсудят в рамках круглого стола в Мособлдуме 22 марта, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.
«Двадцать второго марта в Московской областной думе состоится совместный Круглый стол Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы и уполномоченного по правам ребенка в Московской области на тему «Социальная и образовательная инклюзия детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Московской области», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Подмосковье обучается более 11 тысяч детей-инвалидов. В основном такие дети учатся в особенных школах — коррекционных образовательных учреждениях или специальных классах в общеобразовательных организациях.
По данным министерства образования Московской области, в 1123 школах региона реализуется программа инклюзивного образования, где учатся 3064 ребенка с ОВЗ.
«Между тем, инклюзивное образование направлено на адаптацию детей-инвалидов в обычной социальной среде, то есть — получать знания и социальные навыки особенные дети должны вместе со своими сверстниками без ОВЗ. Такое право гарантирует и федеральное законодательство. Чтобы обеспечить инклюзивное образование, школы должны быть соответствующим образом оборудованы, владеть специальными методиками образования и компетентным преподавательским составом», — добавляется в материале.
На круглом столе рассмотрят: организацию образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образованиях Московской области; лучшие практики муниципалитетов Московской области (Люберцы, Балашиха, Химки и так далее); пути развития инклюзивного образования в Московской области.
В мероприятии примут участие представители Мособлдумы, министерства образования Московской области, министерства культуры региона, органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья (городских округов Балашиха, Жуковский, Люберцы, Коломенский округ, Раменский и Одинцовский районы), родительской общественности, общественных организаций.
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