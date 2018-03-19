Развитие инклюзивного образования в Подмосковье обсудят в рамках круглого стола 22 марта

Организацию образовательного процесса для детей-инвалидов и пути развития инклюзивного образования в Подмосковье обсудят в рамках круглого стола в Мособлдуме 22 марта, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«Двадцать второго марта в Московской областной думе состоится совместный Круглый стол Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы и уполномоченного по правам ребенка в Московской области на тему «Социальная и образовательная инклюзия детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Московской области», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Подмосковье обучается более 11 тысяч детей-инвалидов. В основном такие дети учатся в особенных школах — коррекционных образовательных учреждениях или специальных классах в общеобразовательных организациях.

По данным министерства образования Московской области, в 1123 школах региона реализуется программа инклюзивного образования, где учатся 3064 ребенка с ОВЗ.

«Между тем, инклюзивное образование направлено на адаптацию детей-инвалидов в обычной социальной среде, то есть — получать знания и социальные навыки особенные дети должны вместе со своими сверстниками без ОВЗ. Такое право гарантирует и федеральное законодательство. Чтобы обеспечить инклюзивное образование, школы должны быть соответствующим образом оборудованы, владеть специальными методиками образования и компетентным преподавательским составом», — добавляется в материале.

Балашиха, На круглом столе рассмотрят: организацию образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образованиях Московской области; лучшие практики муниципалитетов Московской области ( Люберцы Химки и так далее); пути развития инклюзивного образования в Московской области.