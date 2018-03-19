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Конкурсный набор в кадетские классы стартовал в Богородском
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Конкурсный набор в кадетские классы стартовал в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В школе №390 проводится конкурсный набор мальчиков и девочек в 7-й кадетский класс.
Претендовать на место в кадетском классе в школе №390 стали москвичи, которые в 6-м классе учатся на «хорошо» и «отлично», годные по состоянию здоровья для занятий физической и военно-прикладной подготовкой и имеющие положительную характеристику из школы.
Зачисление осуществляется на конкурсной основе. Кандидат в кадеты должен пройти собеседование для выявления психолого-педагогической готовности к обучению в кадетском классе (освоение основного общего образования и программ дополнительного образования, готовность и желание носить кадетскую форму, выполнять распорядок дня). Конкурсный набор будет проходить до 12 апреля.
Отметим, что зачисление на свободные места в 8 — 11 кадетские классы осуществляется также на конкурсной основе.
Собеседование проводится по адресу: ул. Бойцовая, д. 20. Телефоны для записи на собеседование: 8 (965) 158-63-64, 8 (903) 754-36-67 и 8 (915) 117-22-20.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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