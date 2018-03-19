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Ребята из поискового отряда Вороновский рубеж отправятся на выездные форум
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Ребята из поискового отряда Вороновский рубеж отправятся на выездные форум 

Администрация поселения Вороновское 3 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Дети из поискового отряда «Вороновский рубеж» поселения Вороновское 23 марта отправятся на выездной форум. На будут присутствовать команды из Новой Москвы.
— Эта поездка стала уже традиционной. Она помогает ребятам подготовиться к одному из самых крупных мероприятий — Вахте памяти. Известно, что от нашего поселения в этом году поедет всего шесть человек. В составе команды девочки и мальчики от 14 лет, — прокомментировала руководитель поискового отряда «Вороновский рубеж» Лариса Пирогова.
Она добавила, что мероприятия продлится до 25 марта. Оно состоится на территории лагеря «Сосенки» поселения Роговское.
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