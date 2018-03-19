Что? Где? Почем? Обзор актуальных новинок и скидок для читателей 7dach в садовых интернет-магазинах

Чем ближе весна, тем больше дачника тянет на грядки и к цветникам — на свой любимый участок, по которому за зиму успели соскучиться. И не поедешь же с пустыми руками — после долгой разлуки хочется подарки своей даче привезти. Ну и себя заодно чем-то новеньким порадовать. Если это желание и вам не чуждо — загляните в наш обзор: возможно, он подскажет, чего вам к новому сезону еще не хватает (и где это купить с хорошей скидкой).

Флоксы российской селекции от Агрофирмы ПОИСК

Без этих цветов, наверное, сложно представить русский сад. И тому, кто однажды «заболел» флоксами, сложно остановиться на паре-тройке сортов — хочется постоянно пополнять и расширять свою коллекцию. Если это про вас, то вам сюда: в интернет-магазин Агрофирмы ПОИСК.

Флоксы российской селекции от Агрофирмы ПОИСК

Флоксы российской селекции, представленные в магазине, отличаются продолжительным (не менее 25-30 дней) цветением, устойчивостью к неблагоприятным условиям и болезням, разнообразием привлекательных окрасок и стабильностью сортовых признаков. Кусты у большинства современных сортов не разваливаются, что позволяет сохранять привлекательность цветника без дополнительных забот.

Скидка от магазина KOLUNDROV

Дрова на даче всегда нужны — шашлык ли приготовить, баньку ли истопить, в камине ли огонь развести. Но колоть дрова — тяжелая работа, не каждому по силам… если у вас нет дровокола, конечно!

Колун для дров — в 3 раза удобнее и в 5 раз безопаснее топора

Чтобы читателям сайта не приходилось тратить лишних сил на заготовку дров для дачных нужд и лишних денег на покупку необходимого в хозяйстве приспособления, интернет-магазин KOLUNDROV дарит скидку 7% по промокоду 7дач.

Выгодные покупки в магазине 7 семян

В интернет-магазине 7 семян большой выбор не только семян овощей и цветов, но и других товаров для сада и огорода. Поступили в продажу луковичные к весеннему сезону, есть удобрения и биопрепараты, садовый инвентарь, укрывные и мульчирующие материалы — и все это по весьма привлекательным ценам.

Выгодные покупки в магазине 7 семян

За каждую покупку начисляются бонусы, которые можно использовать для оплаты следующего заказа. А еще у пользователей сайта есть возможность сэкономить 10% от суммы заказа, если при его оформлении ввести промокод 7дач.

Много подарков от Русского Огорода

Интернет-магазин компании Русский Огород в представлении не нуждается — наверное, все читатели сайта с ним знакомы. И наверное, тем приятнее будет узнать, что покупки здесь стали еще выгоднее!

Поездка в Турцию — в подарок от Русского Огорода

Введите при заказе кодовое слово BONUS10 — и получите 10% скидку + 10% от суммы заказа в виде бонусов на персональный счет. А при покупке семян на сумму от 1000 рублей — еще и бесплатное туристическое путешествие в Турцию (подробности акции — здесь). Если вы знаете, где еще сейчас можно сделать выгодные покупки для любимой дачи — поделитесь с нами информацией в комментариях, договорились?