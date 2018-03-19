Эко-программа в Савелках напомнит зеленоградцам о важности сохранения лесов

20 марта в КЦ «Доброволец» в районе 5-м микрорайоне Зеленограда состоится познавательная экологическая программа для ребят «Краснолесье и чернолесье». Мероприятие, подготовленное сотрудниками «Мосприроды», приурочено к Международному Дню леса, который отмечается 21 марта.

Участникам программы расскажут о самых примечательных фактах про лес и его значении в жизни планеты, интересные истории о растениях и обитателях «лесного царства». Юных знатоков ждет викторина «Лесные загадки» и экологические игры. Кроме того, каждый желающий сможет создать поделку «Чудо-дерево» из вторичных материалов. Мероприятие начнется в 17.00 в корпусе 517А.